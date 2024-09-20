Найкращі і найгірші школи Івано-Франківська 2024 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
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Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. У ньому цьогоріч представлені 48 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська другий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу топ-200 шкіл України у 2024 році він на 5 місці. На другому місці в Івано-Франківську – Ліцей №5, який у 2023 році був третім. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 141 місце. Третім в місті за результатами НМТ є приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» (четверте місце у 2023 році і 185 – у загальному рейтингу шкіл України 2024 року).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були у Вищому професійному училищі №13, Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї та Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|1
|5
|149.5
|174.8
|57/228
|100
|Ліцей №5 Івано-Франківської міськради
|2
|141
|136.2
|159.1
|73/288
|100
|Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого»
|3
|185
|135.1
|158.6
|19/76
|100
|Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради
|4
|191
|134.9
|158
|45/180
|99
|Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради
|5
|194
|134.7
|156.9
|92/368
|100
|Ліцей №11 Івано-Франківської міськради
|6
|215
|134.3
|156.8
|69/272
|99
|Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради
|7
|512
|130.1
|151.6
|91/364
|99
|Ліцей №1 Івано-Франківської міськради
|8
|570
|129.6
|151.3
|75/296
|99
|Ліцей №16 Івано-Франківської міськради
|9
|812
|127.1
|149
|35/136
|99
|Ліцей №20 Івано-Франківської міськради
|10
|994
|126.1
|147.4
|57/228
|98
|Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради
|11
|1292
|124.3
|145.7
|40/160
|97
|Ліцей №15 Івано-Франківської міськради
|12
|1481
|123.4
|144.7
|35/132
|98
|Ліцей №3 Івано-Франківської міськради
|13
|1486
|123.4
|144.4
|51/204
|98
|Ліцей №10 Івано-Франківської міськради
|14
|1666
|122.6
|143.2
|72/280
|96
|Ліцей №22 Івано-Франківської міськради
|15
|1767
|122.2
|143
|55/216
|98
|Ліцей №19 Івано-Франківської міськради
|16
|1819
|122
|143
|36/140
|96
|Ліцей №2 Івано-Франківської міськради
|17
|1915
|121.7
|142.8
|26/100
|98
|Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради
|18
|1945
|121.5
|142.7
|21/72
|96
|Ліцей №24 Івано-Франківської міськради
|19
|2006
|121.2
|141.6
|69/272
|96
|Ліцей №13 Івано-Франківської міськради
|20
|2021
|121.2
|142.1
|34/132
|97
|Ліцей №18 Івано-Франківської міськради
|21
|2035
|121.1
|141.4
|77/304
|96
|Ліцей №4 Івано-Франківської міськради
|22
|2207
|120.5
|141.3
|30/116
|97
|Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради
|23
|2247
|120.3
|140.9
|44/172
|96
|Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка"
|24
|2260
|120.3
|141.4
|7/24
|96
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
|25
|2303
|120.1
|136.3
|351/1388
|96
|ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури"
|26
|2315
|120.1
|141.2
|8/24
|100
|Ліцей №25 Івано-Франківської міськради
|27
|2582
|119.1
|139.5
|47/178
|96
|Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул"
|28
|2696
|118.8
|139.5
|17/68
|96
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила"
|29
|2756
|118.5
|135.4
|294/1124
|97
|ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"
|30
|2846
|118.3
|136
|231/872
|97
|Ліцей №7 Івано-Франківської міськради
|31
|2983
|117.9
|138.3
|28/112
|97
|Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради
|32
|3293
|117
|137
|45/172
|97
|Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради
|33
|3459
|116.5
|135.5
|118/436
|96
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"
|34
|3685
|115.8
|136.2
|5/20
|100
|Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу
|35
|3728
|115.7
|132.9
|232/896
|96
|Ліцей №17 Івано-Франківської міськради
|36
|4061
|114.7
|134.7
|19/72
|94
|Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського
|37
|4101
|114.6
|134.4
|29/112
|96
|ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій»
|38
|4343
|113.9
|133.5
|29/116
|97
|Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська
|39
|4689
|112.8
|132.6
|9/32
|100
|Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету
|40
|5134
|111.5
|130.9
|13/52
|96
|Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
|41
|5215
|111.2
|129.7
|87/344
|94
|Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
|42
|5403
|110.7
|129
|86/336
|95
|Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська
|43
|5650
|109.9
|128.8
|44/148
|97
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|44
|5852
|109.2
|126.7
|142/524
|94
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України"
|45
|5926
|108.9
|126.5
|137/512
|95
|Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська
|46
|6199
|107.9
|126.9
|12/40
|98
|Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
|47
|6809
|105.1
|123.6
|5/16
|94
|Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська
|48
|7550
|99.6
|117.1
|7/28
|86
У рейтингу шкіл Івано-Франківської області перші два місця другий рік поспіль займають Долинський ліцей «Інтелект» та Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка. Третім в регіоні є Надвірнянський ліцей «Престиж», який у 2024 році був на 4 місці.
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Красненського ліцею Перегінської селищної ради, Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради та Трацького ліцею Матеївецької сільської ради.
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Прикарпаття потрапили:
- Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 5 місце
- Долинський ліцей «Інтелект» – 41 місце
- Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка – 62 місце
- Надвірнянський ліцей «Престиж» – 64 місце
- Ліцей №5 Івано-Франківської міськради – 141 місце
- Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського – 149 місце
- Івано-Франківський приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» – 185 місце
- Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради – 191 місце
- Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради – 194 місце
Укладачі рейтингу зауважили, що у цьому році на освітній процес продовжувала впливати війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.