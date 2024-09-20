Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська другий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата

Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. У ньому цьогоріч представлені 48 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська другий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу топ-200 шкіл України у 2024 році він на 5 місці. На другому місці в Івано-Франківську – Ліцей №5, який у 2023 році був третім. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 141 місце. Третім в місті за результатами НМТ є приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» (четверте місце у 2023 році і 185 – у загальному рейтингу шкіл України 2024 року).

Найгіршими результати мультипредметного тесту були у Вищому професійному училищі №13, Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї та Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал НМТ Учнів / тестів Склав (%) Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради 1 5 149.5 174.8 57/228 100 Ліцей №5 Івано-Франківської міськради 2 141 136.2 159.1 73/288 100 Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» 3 185 135.1 158.6 19/76 100 Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради 4 191 134.9 158 45/180 99 Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради 5 194 134.7 156.9 92/368 100 Ліцей №11 Івано-Франківської міськради 6 215 134.3 156.8 69/272 99 Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради 7 512 130.1 151.6 91/364 99 Ліцей №1 Івано-Франківської міськради 8 570 129.6 151.3 75/296 99 Ліцей №16 Івано-Франківської міськради 9 812 127.1 149 35/136 99 Ліцей №20 Івано-Франківської міськради 10 994 126.1 147.4 57/228 98 Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради 11 1292 124.3 145.7 40/160 97 Ліцей №15 Івано-Франківської міськради 12 1481 123.4 144.7 35/132 98 Ліцей №3 Івано-Франківської міськради 13 1486 123.4 144.4 51/204 98 Ліцей №10 Івано-Франківської міськради 14 1666 122.6 143.2 72/280 96 Ліцей №22 Івано-Франківської міськради 15 1767 122.2 143 55/216 98 Ліцей №19 Івано-Франківської міськради 16 1819 122 143 36/140 96 Ліцей №2 Івано-Франківської міськради 17 1915 121.7 142.8 26/100 98 Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради 18 1945 121.5 142.7 21/72 96 Ліцей №24 Івано-Франківської міськради 19 2006 121.2 141.6 69/272 96 Ліцей №13 Івано-Франківської міськради 20 2021 121.2 142.1 34/132 97 Ліцей №18 Івано-Франківської міськради 21 2035 121.1 141.4 77/304 96 Ліцей №4 Івано-Франківської міськради 22 2207 120.5 141.3 30/116 97 Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради 23 2247 120.3 140.9 44/172 96 Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка" 24 2260 120.3 141.4 7/24 96 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" 25 2303 120.1 136.3 351/1388 96 ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури" 26 2315 120.1 141.2 8/24 100 Ліцей №25 Івано-Франківської міськради 27 2582 119.1 139.5 47/178 96 Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул" 28 2696 118.8 139.5 17/68 96 Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" 29 2756 118.5 135.4 294/1124 97 ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 30 2846 118.3 136 231/872 97 Ліцей №7 Івано-Франківської міськради 31 2983 117.9 138.3 28/112 97 Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради 32 3293 117 137 45/172 97 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради 33 3459 116.5 135.5 118/436 96 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 34 3685 115.8 136.2 5/20 100 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 35 3728 115.7 132.9 232/896 96 Ліцей №17 Івано-Франківської міськради 36 4061 114.7 134.7 19/72 94 Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського 37 4101 114.6 134.4 29/112 96 ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» 38 4343 113.9 133.5 29/116 97 Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська 39 4689 112.8 132.6 9/32 100 Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету 40 5134 111.5 130.9 13/52 96 Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету 41 5215 111.2 129.7 87/344 94 Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 42 5403 110.7 129 86/336 95 Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська 43 5650 109.9 128.8 44/148 97 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 44 5852 109.2 126.7 142/524 94 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" 45 5926 108.9 126.5 137/512 95 Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська 46 6199 107.9 126.9 12/40 98 Івано-Франківський професійний будівельний ліцей 47 6809 105.1 123.6 5/16 94 Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська 48 7550 99.6 117.1 7/28 86

У рейтингу шкіл Івано-Франківської області перші два місця другий рік поспіль займають Долинський ліцей «Інтелект» та Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка. Третім в регіоні є Надвірнянський ліцей «Престиж», який у 2024 році був на 4 місці.

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Красненського ліцею Перегінської селищної ради, Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради та Трацького ліцею Матеївецької сільської ради.

Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Прикарпаття потрапили:

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 5 місце

Долинський ліцей «Інтелект» – 41 місце

Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка – 62 місце

Надвірнянський ліцей «Престиж» – 64 місце

Ліцей №5 Івано-Франківської міськради – 141 місце

Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського – 149 місце

Івано-Франківський приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» – 185 місце

Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради – 191 місце

Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради – 194 місце

Укладачі рейтингу зауважили, що у цьому році на освітній процес продовжувала впливати війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.