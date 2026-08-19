Уряд відсторонив главу наглядової ради «Сенс банку»

Кабінет Міністрів відсторонив голову наглядової ради державного «Сенс Банку» Миколу Гладищенка. Про це у середу, 19 серпня, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

«Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного “Сенс Банку”. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування, повинні понести аналогічну відповідальність. Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції», – повідомив Сергій Корецький.

Вранці у середу, 19 серпня, стало відомо, що правоохоронці здійснили обшуки у керівництва «Сенс Банку» та в головному офісі банку. Слідчі дії проводили в межах спецоперації НАБУ під назвою «Форест Гамп». У фінустанові заявили, що співпрацюють зі слідством, однак відмовилися надати будь-які деталі.

«Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку. Водночас закон обмежує розголошення відомостей досудового розслідування, тож на цьому етапі банк утримується від будь-яких коментарів з подробицями щодо слідчих дій. Актуальну інформацію та подальші кроки АТ “Сенс Банк” оприлюднить на своїх офіційних ресурсах, щойно це стане можливим», – йдеться у заяві банку.

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Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації під назвою «Форест Гамп». У її межах правоохоронці здійснили обшуки у помешканнях чинного та колишнього депутатів (Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася), заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, а також у керівництва «Сенс Банку» та в його головному офісі. НАБУ зазначило, що операція спрямована на ліквідацію високорівневої корупції.

Згодом НАБУ повідомило про викриття злочинної організації за участю депутатів та високопосадовців Офісу Президента. За даними слідчих, фігуранти справи легалізували через державний банк «Сенс Банк» отримані злочинним шляхом 150 млн грн, які згодом внесли як заставу за одного з підозрюваних у справі «Мідас». За даними журналістів, йдеться про колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема, детективи НАБУ опублікували запис розмови фігурантів, у якому вони обговорювали спосіб внесення великої кількості грошей в обхід фінмоніторингу. Для цього банк заявив про нібито «сервісні роботи», щоб платежі проводилися автоматично, а не розглядалися індивідуально.

За даними слідства, перший транш у 50 млн грн доставили до офісу ексдепутата та розділили: 15 млн грн отримала довірена особа, а 35 млн грн передали до конвертаційного центру. Гроші перевозили у чотирьох мішках. Того ж дня перевезли ще 10 млн грн, а згодом до офісу ексдепутата доставили 70 млн грн, з яких 20 млн грн отримала довірена особа, а 50 млн грн передали до так званої «пральні».

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Додамо, що Германа Галущенка підозрюють у легалізації 400 млн грн, які незаконним шляхом заробили фігуранти корупційної схеми в енергетичній сфері. Про викриття цієї схеми НАБУ повідомило восени 2025 року. Спецоперація НАБУ отримала назву «Мідас».