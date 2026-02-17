Герман Галущенко під вартою

У вівторок, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у відмиванні грошей та участі у злочинній організації ексміністру енергетики Герману Галущенку, передає громадська організація «Центр протидії корупції».

Під час засідання, яке відбулося 17 лютого у Києві, САП повідомила, що Галущенко фігурує у справі «Мідас» про розкрадання в «Енергоатомі». За даними сторони обвинувачення, Герман Галущенко мав псевдо «Сигізмунд», але учасники схеми також кликали його «Професором».

За версією слідства, бізнесмен Олександр Цукерман за вказівкою колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського Тімура Міндіча сформував злочинну організацію. До схеми також був залучений Герман Галущенко. Зазначається, що Галущенко був одним із трьох отримувачів 9 млн доларів за схемою Міндіча.

Прокурори стверджують, що на рахунки Галущенка надійшло понад 130 млн грн. Частина грошей пішла на оплату навчання дітей у Швейцарії. За версією слідства, навчання за двох дітей Галущенка обійшлося у 546 тис. швейцарських крон (понад 2,6 млн грн). Цікаво, що перед судовим засіданням Галущенко стверджував, що за навчання його сина у Швейцарії платив хрещений батько, проте імʼя свого кума назвати відмовився.

« З 2022 року моя родина живе в орендованій квартирі. Якби ми мали ці гроші, купили б собі будинок або квартиру. Хрещений батько частково платив за навчання сина у Швейцарії. Я не буду казати, хто хрещений», – передає «Суспільне» слова Германа Галущенка.

Прокурор повідомив, що перебуваючи на посаді віцепрезидента «Енергоатому» (2020-2021 роки), Галущенко забезпечував передачу коштів ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку від контрагентів компанії «Енергоатом». В період з 29 грудня 2020 року по 1 червня 2025 року до бек-офісу злочинної організації надійшли кошти на загальну суму понад 112 млн доларів, які були обліковані у таблиці «Мангеттен».

За даними прокурора САП, після обліку поточних витрат 30% залишку розподілялись на трьох фігурантів, зокрема і на Галущенка. Загалом йдеться про 9 млн доларів. При цьому в інтересах Галущенка здійснили низку операцій, зокрема конвертували кошти з видачею у Швейцарії та безготівкових переказів на рахунки. Загальна сума цих операцій становить 1,33 млн швейцарських франків та 2,47 млн євро, або понад 131 млн грн.

Як заявив прокурор САП, загальна сума грошей, що фігурує у цій справі, становить 426,3 млн грн. Також, за словами сторони обвинувачення, Галущенко вже обіймаючи посаду міністра юстиції, координував діяльність і здійснював безпосередній вплив на «Енергоатом».

Окрім того, Галущенко отримував звіти щодо стану справ у компанії Оператор ГТС. Посадовець та Оксана Кривенко, яка раніше була його радницею, обговорювали її призначення на посаду в Операторі ГТС. Однак після оголошення перших підозр у справі «Мідас» у листопаді 2025 року конкурс на посаду керівника Оператора ГТС зупинили.

️Прокурор також заявив про причетність Галущенка до створення нестерпних умов у СІЗО для затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, 21 липня 2025 року заступник Галущенка Євген Пікалов відправив йому таке повідомлення: «Доброго дня. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Завтра скоріше за все оберуть запобіжний захід. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами». Того ж дня Пікалов скинув фото камери слідчого ізолятора. На що Галущенко відповів «+». Галущенко на той момент лише кілька днів обіймав посаду міністра юстиції.

Окрім того, є факти про можливу причетність Галущенка до вчинення інших злочинів. Зокрема, це обставини передачі 16 жовтня 2025 року фігурантом Дмитром Басовим підозрюваному Миронюку 62 тис. доларів і обговорення їх подальшого розподілу на трьох, в тому числі й на «Професора».

Зрештою слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Вадим Ногачевський обрав для Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Зазначимо, 17 лютого САП заявила, що вимагатиме для Галущенка заставу в розмірі 425,9 млн грн. Сам експосадовець заявив, що розмір застави – це «вирок», оскільки він не має таких грошей.

« Це не застава, це – вирок. Вирок, тому що людина, відповідно, буде перебувати в слідчому ізоляторі. І далі, в принципі, вже що буде зі справою, вже не принципово, бо ти вже відбуваєш покарання», – заявив Герман Галущенко.

Згодом Галущенко сказав, що «зміг би знайти» 20-30 млн грн для внесення застави.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Германа Галущенка при спробі покинути територію України. В понеділок, 16 лютого, Герману Галущенко оголосили підозри легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). За даними слідчих, Галущенко легалізував близько 400 млн грн. Колишньому міністру загрожує ув’язнення строком до 12 років.

Того ж дня Галущенко намагався оскаржити затримання, заявивши, що його нібито незаконно затримали правоохоронці. Він стверджував, що їхав за кордон до дітей та дружини, «а якби хотів втекти, то втік би».

Адвокат Галущенко також заявив, що його підзахисний мав намір повернутися в Україну, бо тут проживає батько похилого віку.