Герман Галущенко намагався перетнути кордон, але його затримали

У ніч на неділю, 15 лютого, на спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на співрозмовника в політичних колах. Інформацію про затримання ексміністра енергетики підтвердили у пресслужбі НАБУ.

«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи “Мідас”. Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними джерела «УП», Герман Галущенко намагався перетнути кордон на потязі. Прикордонники затримали його та зняли з потяга. Де саме затримали Галущенка, співрозмовник «УП» не уточнив.

Співрозмовник журналістів додав, що прикордонники мали запит щодо Галущенка від НАБУ та САП. Так, антикорупційні органи просили надати інформацію в разі спроби Германа Галущенка перетнути кордон.

«Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах», – йдеться у матеріалі «УП».

Доповнено 13:18. «Схеми» з посиланням на правоохоронців повідомили, що Германа Галущенка затримали в межах 208 статті КПК (затримання уповноваженою особою без ухвали слідчого судді чи суду). Наразі колишнього міністра доставляють до Києва з метою проведення необхідних слідчих дій. Також Галущенку готуються вручити підозру та обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі» – так званих «плівках Міндіча». За даними слідчих, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво захисних споруд для об’єктів української енергетики. Учасникам схеми вдалося легалізувати щонайменше 100 млн доларів.

Записи, на яких обговорюється легалізація грошей, зроблені влітку 2025 року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики. За даними слідства, організатор схеми Тимур Міндіч мав вплив на ексміністра. 11 листопада у Галущенка провели обшуки.

Герман Галущенко народився у Львові 1973 року. Працював у прокуратурі, МЗС та Мінʼюсті. У 2013-2014 роках був виконавчим директором з правового забезпечення НАЕК «Енергоатом». З 2021 року Галущенко обійняв посаду міністра енергетики України. У липні 2025 року під час ротацій у Кабміні став головою Мін'юсту.

12 листопада Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку, а 19 листопада Верховна Рада проголосувала за їхнє звільнення.