Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан у вівторок, 5 травня, заявив, що вважає запроваджені проти нього санкції «кримінальним злочином», тому розпочинає власне розслідування.

Він стверджує, що обмеження були введені через поширення так званих «плівок Міндіча». За словами Богдана, формально підставою для санкцій стала «системна дискредитація вищого керівництва держави», однак він розцінює це як покарання за критику влади.

«Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою – “за системну дискредитацію вищого керівництва держави”. Тобто просто за критику влади, за правду, яку опублікували ті самі журналісти, які постійно й системно критикували мене», – заявив Богдан.

Ексглава ОП також наголосив, що залишив посаду ще у 2020 році, однак його все одно пов’язують із подіями, згаданими у цих матеріалах.

«Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину щодо застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю: усі посадові особи, які мали стосунок до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції», – додав він.

Санкції проти Богдана були запроваджені указом президента Володимира Зеленського від 2 травня. Загалом цим документом він наклав обмеження проти п’яти людей, дії яких, за оцінкою влади, становлять загрозу національній безпеці.

Андрій Богдан був одним із перших кадрових призначень Зеленського після обрання президентом. До роботи в Офісі президента він займався адвокатською діяльністю, зокрема представляв інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського. У лютому 2020 року Богдан залишив посаду, після звільнення він неодноразово виступав із критикою чинної влади.