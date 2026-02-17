У Женеві відбувся ще один раунд переговорів України, США та РФ

У вівторок, 17 лютого, у швейцарській Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин за участі делегацій України, США та Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу.

Як розповів Рустем Умєров, делегації провели спільні переговори, а потім розділилися на групи: військову та політичну. Сторони обговорювали «практичні питання і механіку можливих рішень». О 20:11 (за Києвом) очільник української делегації повідомив, що обидві групи завершили роботу. Українська делегація доповість Володимиру Зеленському про результати переговорів, а в середу, 18 лютого, переговорний процес буде поновлено.

Зауважимо, що за даними «Суспільного» на переговорах у Женеві також були присутні делегації Великої Британії та Франції, а також радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерці з питань зовнішньої політики та безпеки. Джерела журналістів повідомили, що європейських радників залучили для консультацій. Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський неодноразово говорив, що хоче залучити до переговорів делегації європейських країн.

Нагадаємо, вперше переговори у тристоронньому форматі за участі делегацій України, США та Росії відбулись в ОАЕ протягом 23-24 січня. Згодом делегації зустрічалися ще декілька разів. Під час одного з раундів Україна та Росія домовилися здійснити обмін полоненими військовими, який відбувся вже 5 лютого. У межах цього обміну Україна повернула до дому 157 українців, йдеться про військових та цивільних людей.

За словами Володимира Зеленського, росіяни під час зустрічей продовжували вимагати від України виведення власної армії з неокупованої частини Донеччини. Однак президент наголошував, що Україна не поступатиметься регіоном. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що згода України зупинити бойові дії на поточній лінії бойового зіткнення – це і є поступка.

В інтервʼю The Atlantic, опублікованому 12 лютого, Володимир Зеленський розповів, що Україна не програє війну з Росією, й він не змушуватиме український народ приймати невигідну мирну угоду.