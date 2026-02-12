Володимир Зеленський розповів про переговори та компроміси, на які пішла Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не програє війну з Росією, і тому він не змушуватиме український народ приймати невигідну мирну угоду. Про це він сказав в інтервʼю The Atlantic, опублікованому 12 лютого.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна поспішає припинити війну, але робити цього на принизливих умовах не буде. За словами президента, він краще не укладатиме жодної угоди з Росією, ніж змушуватиме народ приймати «погану».

Президент висловив переконання, що Україна не програє у війні з Росією та додав, що країна готова продовжувати боротьбу навіть після чотирьох років інтенсивної повномасштабної агресії, якщо це потрібно для забезпечення гідного миру.

За словами президента, у переговорах зі США українські дипломати підтримують пропозиції американців у будь-якому форматі для того, щоб вони «не думали, що ми хочемо продовжувати війну». Зокрема, через це Україна відмовилася від деяких попередніх вимог – зокрема покарання російських посадовців за скоєння воєнних злочинів.

«Іноді в мене складається враження, що це щось на кшталт: “Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб просто подивитися, чи відмовляться вони?”. Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові», - сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що його влаштовує референдум, але наголосив на тому, що це має бути «правильна угода». Він додав, що ідея про вибори в Україні під час війни належала росіянам, бо «вони хочуть позбутися його».