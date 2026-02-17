Volkswagen Transporter підпалили 12 лютого на вул. Коновальця

СБУ та поліція затримали підозрювану у підпалі мікроавтобуса в Калуші. Нею виявилася колишня студентка місцевого коледжу, яку завербували росіяни.

Йдеться про підпал Volkswagen Transporter на вул. Коновальця в Калуші, що належав демобілізованому військовослужбовцю. Інцидент стався вночі 12 лютого. Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 17 лютого, до підпалу причетна 19-річна дівчина.

У закритому чаті телеграму з нею зв’язався вербувальник, який запропонував гроші в обмін на співпрацю. Після згоди дівчину почали шантажувати та змусили виконати завдання без оплати, погрожуючи передати зібрану про неї інформацію до СБУ.

«Студентка купила пальне на одній із АЗС міста. Вночі прибула за визначеною адресою і, щоб не привертати уваги, взяла із собою собаку, імітуючи прогулянку. Дівчина облила легкозаймистою речовиною припаркований у дворі мікроавтобус та підпалила його. Підпал зафіксувала на відео для звіту куратору», – розповіли в СБУ.

За умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України), підозрюваній загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.