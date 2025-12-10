За виконане завдання учневі пообіцяли 500 доларів

Палієм Peugeot у Микитинцях Івано-Франківської громади виявився учень 11 класу місцевого ліцею. За виконане замовлення спецслужби РФ пообіцяли йому 500 доларів.

Нагадаємо, автівку у Микитинцях підпалили вранці 4 грудня. За кілька годин правоохоронці знайшли підозрюваного, розповів у середу, 10 грудня, під час наради у міського голови Франківська Руслана Марцінківа представник патрульної поліції.

«Підпалювач – неповнолітній учень 11 класу Микитинецького ліцею. Він у телеграмі знайшов повідомлення про заробіток і на замовлення держави агресора за 500 доларів спалив цей автомобіль. Хлопець – переселенець з Дніпропетровської області. Батько воює в ЗСУ, сімʼя багатодітна», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, після інциденту слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув’язнення.