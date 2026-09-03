Полковник Богдан Шевчук очолить 20-й армійський корпус

Командир 141-ї окремої механізованої бригади, полковник Богдан Шевчук очолить 20-й армійський корпус, який відповідає за оборону Дніпропетровщини. Про це у четвер, 3 вересня, повідомило hromadske з посиланням на два джерела у Силах оборони України.

За даними співрозмовників hromadske, Богдана Шевчука на посаду командира 20-го армійського корпусу рекомендував його попередник – бригадний генерал Святослав Заїць, якого 2 вересня 2026 року Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Також, за даними hromadske, поки немає офіційного наказу про призначення Богдана Шевчука, тому він тимчасово виконуватиме обовʼязки командира 20-го корпусу. Співрозмовники hromadske повідомили, що 141 ОМБр замість Шевчука, ймовірно, очолить екскомандир 30-ї механізованої бригади, полковник Дмитро Добуш.

Що відомо про Богдана Шевчука

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Богдан Шевчук розпочав службу у ЗСУ у 2015 році після закінчення профільного військового вишу. Обіймав низку розвідувальних і командних посад у Десантно-штурмових військах, зокрема був помічником начальника розвідки, командиром розвідувальної роти та заступником командира розвідувального батальйону.

У 2022–2023 роках організовував розвідку та безпосередньо брав у ній участь в Ізюмі, Бахмуті, Мар’їнці та інших населених пунктах. Згодом обіймав посади командира батальйону, начальника штабу та заступника командира 68-ї окремої єгерської бригади.

У лютому 2024 року його призначили командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Однак у травні 2025 року Богдана Шевчука, який тоді мав звання підполковника, звільнили з посади комбрига. Його замінив Олександр Сак, який з листопада 2022 року командував 47-ю окремою механізованою бригадою.

Офіційної причини звільнення Богдана Шевчука з посади комбрига 59-ї бригади не розголошували, однак «Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що кадрове рішення ухвалив тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський через ускладнення у зоні відповідальності 59-ї бригади – на Покровському напрямку.

Крім того, у липні 2024 року парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка» заявляла, що залишає бригаду. Причиною рішення вона назвала «кар’єризм» комбрига Богдана Шевчука та свідому недбалість, яка, за її словами, призвела до значних втрат серед військовослужбовців. Також, за даними hromadske, Шевчука звинувачували у нехтуванні особовим складом, поганому управлінні та непрофесійних наказах.

У 2025 році Богдана Шевчука призначили командиром 141-ї бригади, того ж року йому надали звання полковника.