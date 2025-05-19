Екскомбриг 59-ї бригади Богдан Шевчук

У 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, що входить у з’єднання Сил безпілотних систем ЗСУ, призначили нового командира. Ним став полковник Олександр Сак з позивним «Стафф», який замінив на посаді підполковника Богдана Шевчука. Про це повідомили hromadske та «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними УП, зміна командира відбулась 15-16 травня. Причини кадрових змін не розголошують, однак джерела УП припускають, що таке рішення ухвалили через ускладнення ситуації у зоні відповідальності 59-ї бригади на ділянці Покровського напрямку. hromadske уточнює, що від нового комбрига «очікують на зміни».

Крім того, за даними співрозмовників «Української правди», рішення про зміну комбрига ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, якому з початку 2025 року підпорядковується бригада.

Як зауважує hromadske, Богдана Шевчука критикували за нехтування особовим складом, погане управління та непрофесійні накази. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка» у липні 2024 року повідомляла, що залишає бригаду через «кар’єризм» комбрига Шевчука та свідому недбалість, що призвела до великих втрат серед військовослужбовців. Також Катерина Поліщук закликала провести у 59-й бригаді службову перевірку.

Новий командир 59-ї бригади Олександр Сак. Фото: «Новинарні»

Додамо, що новий комбриг 59 ОШБр Олександр Сак з листопада 2022 року командував 47-ю окремою механізованою бригадою. А у 2024 році його призначили командиром 53-ї окремої механізованої бригади. Олександр Сак є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів.

Нагадаємо, 16 травня капітан Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт про звільнення з посади командира батальйону 47-ї ОМБр через «дебільні задачі» вищого керівництва. 18 травня Генштаб ЗСУ повідомив про створення робочої групи для перевірки доцільності наказів та розпоряджень, що надходили з різних рівнів військового управління.