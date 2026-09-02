У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус

Президент Володимир Зеленський призначив полковника Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До цього він командував 20-м армійським корпусом, який обороняє Дніпропетровщину. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента в середу, 2 вересня.

На цій посаді Заїць замінить генерал-майора Геннадія Шаповалова, який очолював Сухопутні війська з червня 2025 року. Указ про його відставку теж оприлюднений на сайті ОП.

Що відомо про Святослава Заїця

Святослав Заїць починав службу у Десантно-штурмових військах. Під час окупації Криму у 2014 році він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади з майже ста бійців. Після місяця блокування підрозділу російськими військами Заїць вивів українських військовослужбовців на материкову Україну та продовжив службу в ДШВ. Брав участь у всіх основних боях на сході – зі Слов’янська та Луганського аеропорту до Дебальцевого.

Згодом він був начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу ДШВ.

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У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус, а в травні президент Володимир Зеленський надав йому звання бригадного генерала.

Під час командування корпусом Заїць, зокрема, приділяв увагу цифровізації управління та розвитку застосування безпілотних систем.