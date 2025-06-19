Бригадний генерал Геннадій Шаповалов

У четвер, 19 червня, Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Геннадій Шаповалов замінить на посаді Михайла Драпатого, якого Володимир Зеленський призначив командувачем Обʼєднаних сил Збройних сил України.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012, також з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Окрім цього, військовий є випускником Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та Військового коледжу Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

Геннадій Шаповалов обіймав посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році Шаповалов був начальником Головного управління військового співробітництва Збройних сил України. У 2024 році командував Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія». 16 квітня 2024 року Володимир Зеленський призначив Шаповалова командувачем військ оперативного командування «Південь», а вже 4 лютого 2025 року звільнив його з посади. Президент пояснив, що Шаповалов відповідатиме за координацію безпекової допомоги Україні у Вісбадені, де розташоване командування НАТО.

Нагадаємо, 1 червня Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Рішення про звільнення військовий пояснив тим, що відчуває відповідальність за «трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни». Йдеться про ракетний удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців, ще понад 60 бійців – отримали поранення.

3 червня Михайло Драпатий та Володимир Зеленський обговорили обставини трагедії, що сталася на полігоні. Після цієї розмови президент повідомив, що призначив Драпатого командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ.