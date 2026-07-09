На Сихові конфілкт цивільних з ТЦК переріс у шарпанину та знищення службового авто

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на військовослужбовців ТЦК, який стався у ніч з 8 на 9 липня на Сихові у Львові. За його словами, це «історія дуже погана».

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

«Багато запитань щодо Львова, вчорашньої ситуації, нападу на військовослужбовців ТЦК. На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим у рамках, безумовно, чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові стався конфлікт між перехожими та військовослужбовцями ТЦК. Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК. Події тривали до 2:30 ночі.

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Увечері 9 липня СБУ та поліція повідомили про затримання одного із активних учасників сутички, ним виявився 23-річний львів’янин, якому інкримінують хуліганство та напад на поліцейського.