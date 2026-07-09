Затриманому готують підозру в хуліганстві та насильстві щодо працівника правоохоронного органу

СБУ та поліція затримали 23-річного львів’янина – одного із найактивніших учасників сутички з ТЦК, що відбулася на Сихові у ніч на 9 липня.

Як повідомили в Офісі генпрокурора та поліції Львівщини, близько 2:30 ночі під час спроби працівників поліції припинити протиправні дії та стабілізувати ситуацію чоловік застосував газовий балончик стосовно поліцейських, а також завдав тілесні ушкодження заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Унаслідок цього правоохоронець отримав травми голови.

«Нападником виявився 23-річний місцевий мешканець. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться в повідомленні ОГП.

Затриманий 23-річний львів'янин

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За даними СБУ Львівщини, затриманий був серед учасників натовпу, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль ТЦК, пошкодили його, а потім перевернули.

Затриманому готують підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 ККУ). Суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до масових заворушень та бійки з військовими ТЦК на просп. Червоної Калини у Львові.

Нагадаємо, увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові стався конфлікт між перехожими та військовослужбовцями ТЦК. Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК. Події тривали до 2:30 ночі.