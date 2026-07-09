На Сихові сталася масова бійка перехожих з військовими ТЦК

Львівська облрада на засіданні у четвер, 9 липня, ухвалила заяву щодо подій у Сихівському районі міста Львова, пов’язаних із незаконним затриманням та побиттям військовослужбовців ТЦК та СП, неприпустимості порушення закону та необхідності суспільної єдності. Заяву підтримали 53 обранці з різних фракцій.

Депутати засудили застосування насильства щодо військовослужбовців ТЦК та СП та наголосили на тому, що нічні події на Сихові мають отримати належну правову оцінку.

«За кожним військовослужбовцем ТЦК та СП, який, відповідно до норм закону, виконує обов’язки, стоять наші захисники на фронті, що чекають на поповнення підрозділів та ротацію. Насильство щодо військовослужбовців, знищення військового майна та перешкоджання законним мобілізаційним заходам є неприпустимими і мають отримати належну правову оцінку відповідно до закону», – сказано у заяві.

Водночас депутати підтримали проведення службового розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП, представників Національної поліції під час інциденту.

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«Будь-які випадки перевищення повноважень або порушення закону мають отримувати належну правову оцінку», – йдеться в заяві.

Депутати закликали відповідні органи забезпечити неупереджене розслідування інциденту, встановити та покарати винних. Також звернулися до мешканців з проханням зберігати єдність, взаємну повагу, довіру до державних інституцій, підтримувати Сили оборони та неухильно дотримуватися закону.

Окремо депутати звернулися до органів державної влади про внесення законодавчих змін для реформи мобілізації.

Також обранці вирішили провести позачергову закриту сесію та заслухати доповіді правоохоронців про результати розслідування згаданих подій на Сихові 8 липня.

Нагадаємо, увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові стався конфлікт між перехожими та військовослужбовцями ТЦК після вуличної мобілізації 30-річного ухилянта. Натовп вимагав відпустити мобілізованого. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК. Події тривали до 2:30 ночі.