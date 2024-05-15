За кермом Renault Mégane був 38-річний мешканець Івано-Франківська

Смертельна аварія сталася ввечері 14 травня на трасі Н-09 Мукачево – Львів у селі Бабухів Рогатинської громади. Водій Renault збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 15 травня, за кермом Renault Mégane був 38-річний мешканець Івано-Франківська.

«Водій не дотримався швидкісного режиму, не оцінив дорожні обставини, відтак вчинив наїзд на 10-річного хлопчика. Дитина перетинала проїзну частину дороги в місці, де пішохідний перехід відсутній, справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Школяра одразу госпіталізували до лікарні. Однак врятувати його медикам не вдалося», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.