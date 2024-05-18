Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна потребує понад сто літаків, щоби протистояти російській авіації. За його словами, Україна має лише чверть необхідних засобів ППО. Про це голова держави розповів в інтерв’ю AFP.

«Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону», – сказав глава держави.

Наразі Росія має перевагу у повітрі. Це обмежує можливості України з захисту міст та лінії фронту. Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для паритету з Росією.

«Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків (до наявних зараз, - ред.) ... щоб захистити небо від трьохсот (російських) літаків», – заявив президент.

Зеленський розкритикував обмеження США на удари по російській території західною зброєю, хоча Велика Британія і Штати останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути пом'якшені.

«Вони можуть стріляти з будь-якої зброї по нашій території зі своєї території. Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які розташовані на території Росії, західною зброєю», – зазначає Зеленський.

Нагадаємо, останніми місяцями Росія відновила масовані атаки України, використовуючи як дрони, так і ракети різних типів. Україна на тлі російських масованих атак закликає своїх міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону сучасними комплексами.