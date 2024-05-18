В Сухопутних військах заявили, що це могло статись через російське ІПСО

У місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта ЗСУ. Про це у суботу, 18 травня, повідомила прес-служба Сухопутних військ України.

В результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки. Нападника затримали поліцейські.

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Працівники поліції затримали нападника. Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність», – вказано у повідомленні.

У Сухопутних військах України вказали, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Військові звертають увагу на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

«Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про «незаконність» ТЦК», «нелегітимність» дій влади щодо військового обліку і оповіщення, «протиправність» вручення повісток тощо та про «необов’язковість» виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі. Будь-які псевдоюристи, «активісти»-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога», – вказано у повідомленні.

У відомстві нагадали, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати їх згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку.

«Започаткована ворогом і агентами російського інформаційного впливу, ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа», – наголосили у Сухопутних військах.