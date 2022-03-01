Хлопчик народився на п'ятий день війни з Росією, 28 лютого

В укритті Нововолинської лікарні в ніч з 28 лютого на 1 березня народився хлопчик. Зазначається, що його батьки проживали у Києві, але виїхали звідти через війну.

Про новонародженого повідомили на сторінці Нововолинської міської лікарні у Facebook. Хлопчик народився о 23:15 в понеділок, 28 лютого.

«Знайомтеся, наш новонароджений захисник – 3 550 г, 55см. На п‘ятий день масштабної війни Росії з Україною, у Нововолинській лікарні з’явився малюк у пари-переселенців із Києва. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Та життя не припиняється навіть під час обстрілів! Бажаємо малюку мирного неба. Все буде Україна», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що пологові лікарні та відділення не зупиняють свою роботу. Відомо, що наразі у обласному перинатальному центрі облаштовують укриття для породіль, тож небайдужі можуть допомогти матеріально речима першої необхідності. Можна приносити постіль, пелюшки, підгузки, готові суміші для дітей.

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