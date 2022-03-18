Люди не мають змоги купити пиво в Луцьку, тож їдуть до сусідніх сіл

У селах Струмівка та Підгайці під Луцьком біля магазинів з пивом вишикувались величезні черги покупців. З 17 березня на території Підгайцівської громади дозволено продавати слабоалкогольні напої. Натомість у Луцьку мер не дозволив здійснювати такий продаж, тому люди купують пиво у селах біля міста.

Зазначимо, з 17 березня на території Волинській області обласна адміністрація дозволила продаж слабоалкогольних напоїв. Своє рішення Юрій Погуляйко мотивував тим, що потрібно підтримувати економіку області. Втім, Луцьк, Володимир, Нововолинськ, а також Камінь-Каширський район відмовились виконувати це рішення і прийняли нові розпорядження про подальшу заборону такого продажу.

Відтак у селах Підгайці та Струмівка під Луцьком, які територіально належать до Підгайцівської громади, перед магазинами пива вишикувались черги покупців. На фотографіях, які опублікувало видання ВСН, видно, що в чергах налічується декілька десятків людей.

У коментарі ZAXID.NET голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк зазначив, що загалом сільрада проти продажу алкоголю у військовий час. Але вони все одно виконуватимуть рішення обласної адміністрації.

«В військовий час вони вирішують, як правильно. Ми не маємо права [заперечувати], це не прохання, а наказ. Справа в тому, що якщо таке рішення прийняли в Рівному та й в інших областях, це означає, що це погоджено з Києвом. Треба ж економіку піднімати», – зазначив Юрій Семенюк.