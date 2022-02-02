Буковинець керував мопедом з 17-кратним перевищенням норми алкоголю в крові

Глибоцький райсуд Чернівецької області на три роки ув’язнив Романа Р., який в жовтні 2021 в стані сильного алкогольного сп’яніння у селі Старий Вовчинець збив на смерть пішохода. Буковинець лежав посеред дороги, водій помітив його, однак вчасно не зупинився. Про ув'язнення мопедиста йдеться у вироку суду за 31 січня.

«Ввечері першого жовтня 2021 року Роман Р. у стані сильного алкогольного сп’яніння (3,43 проміле) їхав на мопеді Honda-Dio по вул. Б. Хмельницького у селі Старий Вовчинець. Водій побачив пішохода, який лежав на дорозі, однак не зменшив швидкість, внаслідок чого не встиг вчасно зупинитись й переїхав лежачого. Потерпілий Віктор Т. від наїзду загинув», – йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання водій визнав винну, Роман Р. пояснив, що нібито не помітив лежачого чоловіка й просив суд суворо не карати. Розглянувши справу, суддя Глибоцького райсуду Віталій Цуренко визнав винним мопедиста й призначив йому три роки ув’язнення. Суддя також позбавив обвинуваченого права керувати транспортними засобами упродовж п’яти років. Роман Р. має 30 діб з дня ухвалення вироку, щоб подати апеляцію.