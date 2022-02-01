У Чернівцях відсторонили чотирьох медиків пологового будинку

У Чернівецькій області від роботи відсторонили 10 медпрацівників, які не мали сертифіката про вакцинацію від коронавірусу, серед них чотири медики пологового будинку Чернівців. Зробили це відповідно до наказу МОЗу від 30 листопада 2021 року. Про відсторонення лікарів у вівторок, 1 лютого, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Зазначимо, у кінці жовтня 2021 у Чернівецькій облдержадміністрації заявляли про 100% вакцинованих медиків.

«На сьогодні ми можемо говорити, що до 10 медичних працівників відсторонили. Але я хотів би зазначити, що для Чернівецької області це швидше виняток з правил, тому що Чернівецька область характеризується досить високими показниками по вакцинації медперсоналу», – повідомив під час брифінгу Олег Чорний.

За словами посадовця, декілька з відсторонених медиків не вакцинувалися через релігійні погляди. Натомість саме у медзакладах Чернівців від роботи станом на 31 січня відсторонили чотирьох медиків, вони працювали у міському пологовому будинку №2.

Зазначимо, згідно з наказом МОЗу, з 31 січня невакцинованих медпрацівників мають не допускати до роботи. За час прогулів їм не виплачуватимуть зарплату, повернутись до роботи можна принаймні з одним щепленням від коронавірусу. Також працювати можна з довідкою про одужання не менш як за три місяці чи повідомлення про протипокази до вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Чернівецька ОДА заявляла про 100% вакцинованих медиків. Як повідомляв ZAXID.NET Олег Чорний, йшлося лише про тих лікарів, які підпорядковані ОДА. Однак працюють також приватні лікарі, військові госпіталі, стоматології й лікарі медичного коледжу. Загалом департаменту охорони здоров'я підконтрольні 13,2 тис. медиків, однак кількість медиків в області – понад 16 тис. осіб.