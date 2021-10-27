Щодня в області зростає кількість охочих зробити щеплення

Чернівецька облдержадміністрація в середу, 27 жовтня, заявила, що в області від коронавірусу вакцинували 100% медиків. У повідомленні ОДА уточнюється, що другу дозу наразі отримали 77% медиків. Це вище ніж, загальноукраїнський показник, який складає 84% та 66% відповідно.

У прес-службі Чернівецької ОДА зазначили, добре імунізуються також буковинські освітяни, 85% мають одне щеплення, 57% – обидві дози. При цьому усього в Україні однією дозою вакцинували 83% педагогів, двома дозами – 59%.

За словами заступниці голови облдержадміністрації Наталії Гусак, у категорії 60+ на Буковині щепили однією дозою – 21,2% осіб, двома дозами – 16,9%.

«Хворі, які перебувають у наших госпітальних базах, мають складні стани, вони важко одужують. 99% пацієнтів медичних закладів Буковини не вакцинувалися від коронавірусу. Як на мене, це найкращий аргумент, щоб зробити щеплення», – повідомила Наталія Гусак.

Наразі в області щодня фіксують велику кількість охочих щепитись. В понеділок, 25 жовтня, вперше від початку вакцинальної кампанії в області зробили 5005 щеплень від коронавірусу. Відтак, першу дозу отримали 3688 людей, другу – 1317. Минулий рекорд зафіксували 21 жовтня, тоді імунізували 4424 осіб. Станом на 27 жовтня пункти вакцинації відкрили у кожному населеному пункті області.