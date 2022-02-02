Буковинець став єдиним призером у дорослій категорії на цьому чемпіонаті від українського представництва

Поліцейській з Чернівців 26-річний Дмитро Бабинський зайняв третє місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, що проходив в Абу-Дабі (ОАЕ) з 24 по 29 січня. У змаганнях взяли участь спортсмени з 56 країн світу. Обійшли буковинця суперники з Казахстану та Швеції. Про отримання правоохоронцем призового місця повідомила прес-служба Нацполіції.

«3 24 до 29 січня цього року у місті Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. У ньому взяли участь понад 420 учасників з 56 країн світу. До складу Національної збірної України потрапили 22 спортсменів, серед них – співробітник ГУНП в Чернівецькій області Дмитро Бабинський. У поєдинках український поліцейський виборов перемогу у суперників із Казахстану та Швеції. Після однієї поразки за підсумками балів буковинець посів третє місце у своїй ваговій категорії (до 93 кг) та здобув бронзову медаль», – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Майстер спорту Дмитро Бабинський став єдиним призером на чемпіонаті світу в ОАЕ серед спортсменів дорослої категорії української Національної збірної зі змішаних єдиноборств ММА. Спортсмен каже, що наразі це найбільше його спортивне досягнення, яке вдалося завдяки щоденним тренуванням.

«До цього чемпіонату я готувався протягом року щоденно з багатьма тренерами з різних видів спорту, адже їхній вишкіл, підхід, мотивація допомогли мені комплексно засвоїти необхідні якості. Проте я розумію, що є недоліки, над якими варто наполегливо працювати», – розповів Дмитро Бабинський.

У чернівецькій поліції 26-річний Дмитро Бабинський працює майже два роки на посаді інструктора з особистої безпеки відділу професійного навчання. Спортом правоохоронець займається з юності, а тому це його не перші змагання. Раніше він перемагав на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях зі змішаних єдиноборств ММА. Наразі поліцейський готується до міжнародних змагань, які відбудуться навесні цього року у Бахрейні.

Зазначимо, на змаганнях в Абу-Дабі призером серед молоді став волинянин Іван Пасич, який виступав у ваговій категорії 61,2 кг й отримав срібло. Таку ж нагороду отримали Андрій Стоян з Києва у категорії 65,8 кг та Микита Цибуля у категорії +120 кг.