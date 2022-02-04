Путильський райсуд оштрафував підрядника на 1700 грн

Путильський райсуд Чернівецької області у середу, 2 лютого, оштрафував на 1700 грн буковинського підприємця Івана Різака, який не відремонтував 27-метровий міст у селі Шепіт. Буковинець підробив документи про завершення ремонту й отримав від сільської ради кошти. Згідно з тендером, вартість ремонту мосту становила 330 тис. грн. Про штраф підприємцю йдеться у вироку суду.

«У вересні 2019 року Іван Різак уклав договір підряду із Селятинською сільською радою, згідно з яким зобов`язувався до 31 грудня 2019 року, здійснити капітальний ремонт мосту протяжністю 27 метрів, який розташований по вул. Зарічна в с. Шепіт, Путильського району. Однак вищевказаний ремонт підприємець не виконав, тому вніс неправдиві відомості до акту виконаних робіт, де прозвітував про завершення поточного ремонту мосту», – йдеться в вироку Путильського райсуду.

Підробивши документи, підприємець передав їх до Селятинської сільської ради й отримав кошти за нібито відремонтований міст. Згодом, коли виявили підробку, представники сільради подали до суду.

Під час судового засідання підприємець визнав свою вину й просив суд суворо не карати. Розглянувши справу, суддя Путильського райсуду Сергій Проскурняк визнав Івана Різака винним у махінаціях і призначив чоловіку 1,7 тис. грн штрафу. Крім того, підприємець сплатить 8 тис. грн за залучення експерта. Про те, чи відремонтує буковинець міст, чи поверне кошти сільраді, у вироку не повідомили.

Зазначимо, згідно з системою YouControl, загалом путильський підприємець Іван Різак отримав 19 держзамовлень на загальну суму 3,5 млн грн. Навіть після підробки документів Селятинська сільська рада й надалі укладала договори з підрядником.