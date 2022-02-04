Юнак не встиг загальмувати й зіткнувся з мотоциклом

У селі Банилів Чернівецької області ввечері четверга, 3 лютого, внаслідок ДТП загинув 23-річний мопедист. Хлопець рухався на високій швидкості, не встиг загальмувати й зіткнувся з 13-річною водійкою мотоцикла. Від удару юнак загинув на місці. Про смертельну аварію в п’ятницю, 4 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що приблизно о 20:20 в селі Банилів Вижницького району сталася аварія. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій мопеда Kymco не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з мотоциклом Musstang під керуванням 13-річної місцевої жительки», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Внаслідок отриманих травм буковинець загинув на місці аварії. Натомість13-річну водійку з травмою голову та переломом ключиці госпіталізували до лікарні. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі триває розслідування.