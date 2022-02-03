Чотири автобуси рухатимуться за маршрутами №9, №8 та №15

Відсьогодні, 3 лютого, у Чернівцях на маршрутах курсуватимуть чотири нові автобуси. Їх у грудні 2021 міська рада закупила для тролейбусного управління. Нові автобуси їздять за маршрутами №9, №8 та №15, вони мають GPS-трекери, а тому відображаються у додатку транспорту Чернівців. Про вихід нових автобусів на маршрут ZAXID.NET повідомила речниця Чернівецької міськради Анастасія Кокоянчук в четвер, 3 лютого.

«Нові автобуси вже на маршрутах. Два автобуси на маршруті №8, один автобус на маршруті №15 та один на маршруті №9. Коли відновиться очне навчання в школярів та студентів на маршруті №9 з’явиться ще один новий автобус», – розповіла ZAXID.NET Анастасія Кокоянчук.

У кожному автобусі є GPS-трекер, а найближчим часом там встановлять валідатор для безготівкового проїзду. Вартість проїзду на маршруті №15 (від вулиці Садової до Дунайської) та на маршруті №8 (від вулиці Садової до мікрорайону) становить 9 грн. Натомість автобус №9 курсує тролейбусним маршрутом, тому тут проїзд коштує 5 грн.

Зазначимо, п’ять нових автобусів міська рада закупила в грудні 2021 року майже за 12 млн грн. Гроші виділили з міського бюджету. Автобуси низькопідлогові, маломобільні пасажири зможуть користуватись системою нахилу кузова та відкидним пандусом.

Нагадаємо, у Чернівцях з вівторка, 1 лютого, зросла вартість проїзду в маршрутках до 9 грн. Рішення про підвищення тарифу ще 11 січня прийняли на засіданні виконкому. До цього вартість проїду була 7 грн. Натомість проїзд у тролейбусі залишається з тарифом у 5 гривень за поїздку, якщо розраховуватись безготівково через валідатор — 4 гривні.