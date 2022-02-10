Патрульні поліцейські побачили відео й оштрафували водія на 510 грн

У Чернівцях оштрафували водія 39-маршртуки після відео, яке у вівторок, 8 лютого, опублікував чернівчанин Віктор Боцюра у Facebook-спільноті. На ньому видно, як маршрутка проїхала на червоне світло світлофора на перехресті. Це відео потрапило до патрульних поліцейських і є доказом порушення ПДР. Про штрафування водія маршрутки у четвер, 10 лютого, ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

У Facebook-спільноті «Стоп Хам Чернівці» 8 лютого з’явилось відео на якому видно, як водій маршрутки порушує правило дорожнього руху. Автор відео Віктор Боцюра зазначив, що водій проїхав на червоне світло. «Скільки ще на роботу на 39-й маршрут будуть брати таких горе-водіїв, які ризикують життям пасажирів: їдуть на червоний сигнал, не дотримуються розмітки та знаків, та й просто поводяться як свині на дорогах», – написав чернівчанин.

Відео, де водій їде на червоне світло, побачили працівники патрульної полії, його розшукали й склали на нього адмінпротокол. Він заплатить 510 грн штрафу.

«Відео є доказом порушення ПДР. На водія маршрутного транспортного засобу патрульні винесли постанову згідно зі ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП», – повідомила ZAXID.NET Віта Криворучко.