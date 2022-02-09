Правоохоронці стежили за діями злочинців майже рік, поки не отримали достатньо доказів

Служба безпеки України в Чернівецькій області затримала двох буковинців, віком 33 і 36 років, які підробляли українські та міжнародні документи. Правоохоронці відстежували зловмисників майже рік, щоб зібрати достатньо доказів, адже вони маскувались під брокерів, а з клієнтами зустрічались в різних обумовлених місцях. Про затримання чоловіків у середу, 9 лютого, повідомила прес-служба СБУ в Чернівецькій області.

«Служба безпеки України викрила двох мешканців Чернівецької області, які реалізовували замовникам підроблені паспорти громадян України та офіційні документи представництв іноземних держав. За даними спецслужби, вартість фальшивок, залежно від їх виду, коливалась від 50 євро за ковід-сертифікат до 2 тис. євро за повний пакет документів», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Водночас поліція повідомляє, що у зловмисників був свій орендований офіс в Чернівцях, де вони працювали під виглядом митних брокерів. Однак зустрічались з клієнтами буковинці в обумовлених місцях, щоб не викликати підозру. Правоохоронцям довелось майже рік відстежувати чоловіків, щоб встановити усіх учасників схеми та зібрати достатньо доказів. Під час обшуку в офісі зловмисників поліцейські виявили копії підроблених документів, в тому числі й громадян Росії, а також підроблені печатки приватних підприємців, нотаріусів, лікарів. Крім того, в офісі знайшли 6335 євро, 500 доларів США, 2237 румунських леїв, 7578 грн, а також польські злоті та фунти стерлінгів.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Триває слідство, встановлюють усіх причетних до схем осіб.