Посадовиці вже повідомили про підозру в скоєнні злочину

Служба безпеки України в Чернівецькій області затримала співробітницю юридичного відділу прикордонного загону, яка за 8,5 тис. грн допомагала депортованим іноземцям залишитись в Україні. Скільки часу жінка заробляла на створеній схемі невідомо, однак за останні два місяці таким чином вона отримала 30 тис. грн. Про викриття військовослужбовиці у вівторок, 8 лютого, повідомила прес-служба СБУ в Чернівецькій області.

«На Буковині викрили корупційну схему вимагання та одержання хабара від громадян інших держав. Організувала її співробітниця керівної ланки відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності 31-го Чернівецького прикордонного загону ДПСУ. Посадовиця отримувала від іноземців, які з тих чи інших причин підлягали депортація за межі України, плату за окремі «послуги». За 8,5 тис. грн зловмисниця обіцяла «клієнтам» сприяти під час супроводу адміністративних матеріалів та не створювати штучних перешкод для виїзду з території нашої держави», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Кошти зловмисниця отримувала на банківську картку. Лише упродовж грудня 2021 – січня 2022 жінка таким чином отримала 30 тис. грн. Під час обшуків у посадовиці вилучили докази порушення. Їй уже повідомили про підозру в ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Наразі триває розслідування.