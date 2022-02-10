Чернівецький апеляційний суд на три роки ув’язнив буковинця, який розбещував малолітню племінницю. П’яний чоловік минулого року двічі вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався до дитини. Сторожинецький райсуд Чернівецької області відпустив педофіла, встановивши лише іспитовий термін. Натомість прокуратура звернулась до апеляційного суду і той призначив йому покарання.

Про ув’язнення чоловіка за розбещення малолітньої дитини йдеться у вироку апеляційного суду за 2 лютого. Там вказано, що чоловік у січні та травні в помешканні свого брата розбещував дитину.

«Перебуваючи в будинку брата обвинувачений в стані алкогольного сп`яніння, умисно зайшов у кімнату, де спала малолітня дівчина. Чоловік декілька разів вдарив дитину по голові, спині, сідницям та нозі, вчинив розпусні дії, які виразилися в оголенні свого статевого органу та статевого органу малолітньої, а також у непристойному доторканні руками до статевого органу дитини та інших частин тіла, а саме сідниць та грудей», – йдеться у вироку суду.

У суді чоловік визнав свою вину й заявив, що шкодує про скоєне. Чоловік має психічні розлади, що пом’якшило його вирок у суді першої інстанції. Натомість колегія суддів Чернівецького апеляційного суду вирішила, що чоловік має реально відбувати покарання та засудила чоловіка до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду. Також засудженого занесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.