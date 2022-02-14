Пільговий тариф закріпили в меморандумі між міськрадою та перевізниками

Відсьогодні, 14 лютого, у маршрутках Чернівців діятиме пільговий проїзд. Відтепер школярі платитимуть 5 грн, а учасники бойових і члени родин загиблих учасників їздитимуть безкоштовно. Такий тариф закріпили в меморандумі між міськрадою та перевізниками, який завтра, 15 лютого, має затвердити виконком. Натомість почне діяти пільговий тариф вже сьогодні. Про це ZAXID.NET у понеділок, 14 лютого, повідомив директор департаменту транспорту Чернівців Петро Лисак.

«Меморандум щодо пільгового проїзду повинні підтвердити рішенням завтрашнього виконкому. Але перевізники вирішили не чекати, тож відсьогодні всі чернівецькі маршрутки возитимуть школярів по 5 грн, як вказано в меморандумі», – повідомив ZAXID.NET Петро Лисак.

Меморандум з перевізниками щодо пільгового проїзду для учнів та учасників бойових дій у міськраді підписали ще 9 лютого. Згідно з документом, учні шкіл, ліцеїв (також професійно-технічних ліцеїв) їздитимуть за тарифом 5 грн. Пільговий проїзд діятиме у будні до 19:00 до 31 травня. Для учасників бойових дій та членів родин загиблих учасників, як і раніше, проїзд є безкоштовним.

Зазначимо, з 1 лютого проїзд у маршрутках Чернівців становить 9 гривень. Запропонували підняти тариф перевізники, які вважали, що попередня ціна не дозволяла оновлювати транспорт та розвивати підприємства. До цього вартість проїду була 7 грн.