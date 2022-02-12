Рух автотрасою H-03 наразі ускладнений

У селі Припруття Чернівецької області ввечері п'ятниці, 11 лютого, зіткнулись BMW та Volkswagen Caddy. Внаслідок аварії 26-річний водій BMW загинув на місці. Про смертельну ДТП ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Чернівецької області Віта Криворучко.

За інформацією речниці, рух автотрасою H-03 наразі ускладнений, на місці події працювали відповідні служби. Натомість в Нацполіції заявили, що в аварії загинув водій BMW, чи є ще постраждалі, поки невідомо.

«ДТП сталася приблизно о 20:40. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобілів BMW і Volkswagen Caddy загинув водій BMW, 1995 року народження», – повідомила речниця Нацполіції Чернівецької області Віта Криворучко.