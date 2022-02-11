Двоє потерпілих відмовились від госпіталізації

На автотрасі у селі Лужани неподалік Чернівців зранку п’ятниці, 11 лютого, внаслідок зіткнення з вантажівкою перекинувся мікроавтобус. За попередньою інформацією, в аварії постраждали 9 людей. Наразі на місці працюють правоохоронці, постраждалих госпіталізували медики. Про масштабну ДТП ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

«У селищі Лужани зранку 11 лютого сталась аварія з потерпілими. Мікроавтобус перекинувся та в'їхав в огорожу. В аварії травмувались дев'ятеро людей. На місці події працюють всі відповідні служби», – розповіла ZAXID.NET Віта Криворучко.

Натомість в соцмережах очевидці повідомляють, що медики оцінили стан потерпілих, як легкий та середньої важкості. До лікарні госпіталізували сімох, двоє відмовились. Цю інформацію підтвердили в центрі екстреної медичної допомоги.

За словами речниці патрульної поліції, наразі проїзд автотрасою ускладнений, а тому водіїв просять на це зважати. Наразі обставини ДТП встановлюють. У Нацполіції Чернівецької області ZAXID.NET повідомили, що всі деталі повідомлять згодом.