Рішення про очне навчання прийняли у зв'язку з уникненням області червоної зони епіднебезпеки

У Чернівецькій області з 14 лютого школи повертаються до очного навчання. Таке рішення в четвер, 10 лютого, ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Запроваджують очне заняття оскільки області вдалось уникнути переходу в червону зону епіднебезпеки.

Дистанційне навчання запровадили 21 січня. Ця форма навчання діяла не лише для шкіл, а й для училищ, дитячих спортивних секцій та гуртків. Тоді таке рішення прийняла комісія через різке збільшення кількості нових хворих на коронавірус, а саме серед дітей. Наразі кількість хворих не зменшується, однак ситуацію вдалось стабілізувати й область уникнула потрапляння в червону зону епіднебезпеки.

Натомість школи Чернівців наразі працюють в змішаній формі. Учні молодших класів до 11 лютого навчаються очно, а старша школа – дистанційно. Чи будуть повністю переводити чернівецьких школярів на очну форму навчання з 14 лютого, мають ухвалити на засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС.