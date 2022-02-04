Відповідне рішення ухвалили на засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС

У Чернівцях з понеділка, 7 лютого, учні початкових класів й позашкільної освіти вийдуть на очне навчання. Про це в п’ятницю, 4 лютого, на брифінгу повідомив заступник міського голови Юрій Лесюк. За його словами, відповідне рішення ухвалили на засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Натомість для старших класів дистанційне навчання продовжили до 11 лютого.

«Сьогодні відбулася міська комісія з питань ТЕБ та НС. Там прийняли рішення про відновлення із понеділка очного навчання для учнів початкових класів, ДЮСШ, позашкільної освіти й музичних шкіл та закладів естетичного виховання», – повідомив Юрій Лесюк.

За словами посадовця, вчителі чернівецьких шкіл мають 100% показник вакцинації, тому можуть відновити навчання. Натомість в тих класах, де хворіє понад 50% учнів, очного навчання не буде, вони йтимуть на самоізоляцію.

Для учнів старших класів Чернівців й для обласних шкіл дистанційне навчання продовжили до 11 лютого. Ця форма діятиме не лише для шкіл, а й для училищ, дитячих спортивних секцій та гуртків. Прийняли таке рішення в четвер, 3 лютого, на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій у зв'язку з поширенням штаму Омікрону в області та високим рівнем заповненості лікарень.

Нагадаємо, запровадили дистанційне навчання на Буковині 21 січня, тоді передбачалось, що триватиме така форма освіти два тижні, однак кількість нових захворювань на коронавірус в області не зменшилась.