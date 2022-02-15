Чоловік не зміг пояснити наявність незадекларованих коштів

На пункті пропуску «Порубне» українсько-румунського кордону в чернівчанина митники вилучили понад 21 тисячу доларів. Чоловік рухався «зеленим коридором», чим запевнив, що не має предметів, які підпадають декларуванню. Втім, митники виявили у нього незадекларовану іноземну валюту, чернівчанин не пояснював, що це за гроші. Про вилучення коштів у понеділок, 14 лютого, повідомила прес-служба Чернівецької митниці.

«Чернівчанин перетинаючи митний кордон в пункті пропуску «Порубне-Сірет» направляючись до Румунії, для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор», чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню. Під час здійснення митного огляду митники виявили незадекларовану валюту в розмірі 21 030 доларів», – йдеться в повідомленні прес-служби митниці.

У чернівчанина вилучили іноземну валюту, а справу скеровують до суду. Згідно зі ст. 472 Митного кодексу України, чоловік має заплатити штраф у розмірі перевезених коштів, а вилучені 21 тисяча доларів підлягають конфіскації.

Зазначимо, без письмового декларування в Україну можна ввозити та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує 10 000 євро.