Інтелектуальна онлайн-гра «Словко» має уже понад 40 тис. користувачів

ZAXID.NET уклав угоду з львівським програмістом Петром Неком, який створив онлайн-гру «Словко» – україномовну адаптацію популярної онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності. Вартість угоди сторони домовились не розголошувати.

ZAXID.NET став офіційним видавцем гри і, починаючи з 14 лютого, «Словко» буде безкоштовно доступне на окремому субдомені, куди також будуть автоматично переспрямовані гравці з особистого сайту Петра Нека.

«Я радий, що ZAXID.NET вирішив і надалі розвивати «Словко». В них є бачення, як зробити його ще кращим, а я зосереджуся просто на відгадуванні нового слова, – каже Петро Нек. – Ну і приємно, що україномовна версія гри в слова стала доволі популярною, це показує, що україномовний український продукт затребуваний аудиторією, та й дасть сигнал іншим розробникам-ентузіастам робити круті нові речі, які приноситимуть не тільки позитивні емоції, а й прибуток».

У подальшому гра буде доопрацьована з урахуванням важливих побажань гравців – зокрема, будуть оновлені словники і передбачений вибір «слова дня», який зараз є автоматичним.

«Для нас «Словко» є важливим елементом розширення і зміцнення аудиторії. Тисячі наших читачів і так уже грає в цю гру і ми сподіваємось, що після певного технічного доопрацювання, їх стане ще більше, – каже головний редактор ZAXID.NET Олег Онисько. – У подальшому ми маємо намір розвивати на сайті сегмент інтелектуальних ігор».

Нагадаємо, що у грудні минулого року Wordle набула вірусної популярності в інтернеті, в кінці січня The New York Times Company оголосила про покупку гри за «семизначну суму». Суть гри полягає у вгадуванні слова з 5 букв, гравець може використати не більше 6 спроб. «Слово дня» оновлюється кожні 24 години і є спільним для усіх гравців.

ZAXID.NET входить до складу медіахолдингу ПрАТ «ТРК "Люкс"». Щомісячна аудиторія ZAXID.NET становить понад 4,5 млн унікальних користувачів, які переглядають близько 20 млн сторінок.