Щодня в англомовну версію гри бавляться понад 300 тис. людей в усьому світі

Львівський блогер Петро Нек переклав гру Wordle українською мовою. Гра «Словко», як він її назвав, полягає у вгадуванні слова за певними підказками. Вона стала вірусною в англомовному інтернеті наприкінці минулого року.

«Два вечори – і в мене вийшов український переклад гри Wordle, де треба вгадувати слова. Вона досить популярна в англомовному інтернеті, а от пару днів тому побачив білоруську версію, код якої і виклали в опенсорс. Тож трохи поколупався з перекладом і пошуком слів, і вже є наш варіант», – написав Петро Нек на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, найскладніше було підшукати слова, що би вставляли гравці в процесі вгадування слова, загаданого грою. Спочатку їх у грі було 800, але зараз вже майже 5000.

Наразі нове «словко» для вгадування з'являється раз на добу, проте Петро Нек каже, що, можливо, вдасться налаштувати таймер гри так, щоб слова для вгадування з'являлись частіше.

Як грати у гру «Словко»

Додамо, що буквально на день раніше київський програміст Саша Козлов переклав гру Wordle на українську для користувачів телефонів на iOS і назвав її «Кобза». Петро Нек зазначив у своєму дописі, що чув про це, але iPhone не має, а назва «Кобза» йому неподобається.

Wordle – гра у слова, яку запустив американський розробник Джош Вордл. Гравець має відгадати слово з п’яти літер, підбираючи інші п’ятибуквенні слова. Якщо якась із літер запропонованого гравцем слова збігається із літерою у слові, яке «загадала» гра, вона підсвічується – зеленим, якщо є у загаданому слові і стоїть на тому ж місці, жовтим – якщо у загаданому слові ця літера є, але на іншому місці, сірим – якщо такої літери у загаданому слові зовсім немає. У гравця є 6 спроб, аби вгадати слово.

Наприкінці минулого року гра стала вірусною – якщо у листопаді у неї щодня грали близько 90 людей, то перед Новим роком – вже по 300 тис. щодня.