Кандидатів, яких не допустили до участі у виборах ректора БДМУ, подаватимуть заявки повторно

У Буковинському державному медуніверситеті майже рік не можуть обрати нового ректора. Перші вибори мали провести в березні 2021 року, однак тоді їх перенесли у зв’язку з епідситуацією. Вибори таки провели на початку лютого цього року, та в другому турі ніхто не переміг оскільки студенти й викладачі голосували «проти всіх». Наразі Міністерство охорони здоров’я України оголосило про нові вибори ректора БДМУ, які відбудуться 28 квітня.

Про оголошення нового конкурсу на посаду ректора БДМУ йдеться у відповідному наказі МОЗ, який вже підписав міністр Віктор Ляшко. Згідно з наказом, претенденти можуть подаватись з 15 лютого впродовж двох місяців. Серед вимог до претендентів у документі зазначено наявність громадянство України; вчене звання та науковий ступінь; стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років; володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Як повідомило «Суспільне», заявки на найближчі вибори подаватимуть троє кандидатів, яких не допустили до участі у минулих виборах ректора БДМУ, йдеться про проректорів університету Ігоря Геруша та Олександра Іващука, а також керівника бюро судмедекспертизи Віктора Бачинського.

Як проходили попередні вибори

Перші вибори ректора медуніверситету мали відбутися 3 березня, та через карантин їх перенесли на невизначений термін. До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк, а з жовтня МОЗ призначило виконувачем обов'язків Оксану Андрієць. З попереднім керівником університету Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

Вибори ректора призначили на 1 лютого. Загалом подались семеро учасників, однак допустили до конкурсу чотирьох, а це завідувач кафедри загальної хірургії Віктор Польовий, професор кафедри хірургії в медичному університеті Віталій Максим'юк, директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Анатолій Гоженко та завідувачка кафедри акушерства і гінекології Оксана Андрієць.

У першому турі 1 лютого найбільшу кількість голосів набрали кандидати Віталій Максимюк (209) та Оксана Андрієць (171). Водночас майже 300 виборців проголосували «проти всіх». Під час другого туру 8 лютого жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, потрібних для перемоги, адже більшість знову проголосувала «проти всіх».