21-річна львів'янка Анастасія Сухорукова через суд скасувала своє відрахування з філософського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Студентку з другого курсу факультету філософії відрахували за те, що вона місяць не відвідувала пари, хоча вона зверталася до деканату з проханням оформити академвідпустку у зв’язку з ґрантовим навчанням у Данії. Їй відмовили і пізніше відрахували з університету, проте дівчина змогла довести у суді несправедливість такого рішення.

Анастасія Сухорукова вступила на спеціальність «психологія» філософського факультету ЛНУ у 2017 році на державну форму навчання і отримувала соціальну стипендію як переселенка. У 2018 році студентку перевели на другий курс. У липні вона виграла ґрант на 5-місячне навчання у театральній школі Musik og Teaterhøjskolen у Данії. Дівчина одразу звернулась до декана, щоб отримати академічну відпустку на рік, втім її відправили до Вченої ради філософського факультету.

Як вказано в матеріалах справи, мати Анастасії Сухорукової упродовж трьох місяців зверталась до ректора університету, декана філософського факультету та проректора з науково-педагогічної роботи з проханням надати або академвідпустку її доньці, або ж дозволити їй навчатись за індивідуальним графіком упродовж одного семестру.

Попри це 10 вересня 2018 року Вчена раду філософського факультету відмовила у наданні Анастасії Сухорукової академвідпустки або індивідуального графіку навчання. Своє рішення рада мотивувала тим, що ґрант данської школи Musik og Teaterhøjskolen не відповідає спеціальності «Психологія».

В результаті у жовтні 2018 року Анастасію Сухорукову відрахували з університету за те, що вона не відвідувала пари упродовж вересня (на той момент дівчина вже навчалась у Данії). Підставою для відрахування студентки стало подання декана філософського факультету та відповідне рішення студентської ради факультету.

Анастасія Сухорукова оскаржила наказ ректора про відрахування в суді. На її думку, унверситет не надав доказів та пояснень, яким чином студентська рада факультету встановила факт невиконання нею навчального плану.

Галицький районний суд 5 серпня 2020 року відхилив позов Анастасії Сухорукової, однак разом з мамою вона подала апеляцію. На засіданні 8 лютого 2022 року цю справу розглянула колегія суддів Львівського апеляційного суду.

Головуючий суддя Ярослав Левик вирішив скасувати рішення суду першої інстанції. На думку суду, в університеті порушили процедуру відрахування студентки, бо не отримали згоди від студентського уряду на таке рішення. Окрім того, наказ ректора про відрахування Анастасії Сухорукової був виданий у момент, коли був чинний інший наказ – про переведення студентки на другий курс навчання.

Так, апеляційний суд підтримав позов Анастасії Сухорукової, визнав незаконним відрахування студентки з університету та поновив її на другому курсі спеціальності «психологія» філософському факультеті. Упродовж 30 днів цю постанову можна оскаржити в касаційному суді.