Павло Зав'ялов відсудив 23,3 тис. грн зарплати за час свого відсторонення

Викладач Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича Павло Зав'ялов відмовився від обов'язкової вакцинації через релігійні переконання. Після цього його відсторонили від посади, але йому вдалося повернутись на посаду через суд.

Як вказано в судовому рішенні, 5 листопада 2021 року викладача відділу струнних інструментів Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича Павла Зав'ялова попередили про необхідність вакцинуватись від коронавірусу. Викладач відмовився вакцинуватись, а оскільки щеплення працівників сфери освіти в Україні є обов'язковим, Зав'ялова 8 листопада відсторонили від посади.

Павло Зав'ялов не погодився зі своїм відстороненням і звернувся до суду. Він заявив, що є християнином, а вакцинація суперечить його релігійним переконанням. Судячи з інформації у відкритих джерелах, Павло Зав'ялов є представником євангельської церкви «Воскресіння». Крім того, Павло Зав'ялов вказав, що він є батьком шістьох дітей і через відсторонення не має змоги їх матеріально забезпечувати.

1 лютого 2022 року цю справу розглянув Галицький районний суд Львова. Представники музичного училища і департаменту з питань культури національностей та релігій ЛОДА заперечили проти позову і заявили, що відсторонили Павла Зав'ялова від посади, оскільки цього вимагає наказ МОЗ та постанова Кабміну про карантин.

Суддя Людмила Фролова погодилась, що відсторонення Павла Зав'ялова від посади є незаконним, оскільки щеплення від ковіду не входить у перелік обов'язкових щеплень для українців, затвердженим МОЗ у 2014 році.

«Отже, така підстава для відсторонення від роботи, як відмова/ухилення від проведення профілактичних щеплень проти Covid-19, що зазначена в оспорюваному наказі, є незаконною. Крім того, обов`язковою та єдиною підставою для визначення додаткових профілактичних щеплень є діяльність, яка може призвести до зараження працівників та/або поширення ними інфекційних хвороб. В той же час, оскаржуваний наказ не містить мотивування, що діяльність позивача відноситься до діяльності, яка може призвести до зараження інших осіб», – вказано у постанові суду.

Також суд встановив, що відсторонення від посади порушило конституційні права Павла Зав'ялова, оскільки на час відсторонення він не міг забезпечити себе та своїх дітей.

Таким чином суддя Людмила Фролова задовольнила позов Павла Зав'ялова та поновила його на посаді викладача відділу струнних інструментів Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича. Керівництво училища має сплатити Завялова 23,2 тис. грн зарплати, яку він не отримував протягом трьох місяців відсторонення.