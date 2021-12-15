Ірина Бродик працює вчителькою математики у селі Сопошин і одночасно очолює профспілку освітян у Жовкві та кількохсусідніх громадах

Жовківський районний суд скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки з села Сопошин Львівського району. Вчителька математики та голова місцевої профспілки освітян Ірина Бродик відмовилась вакцинуватись від коронавірусу, і її відсторонили від роботи, поки вона не змінить свою думку. Втім Ірина Бродик вирішила, що дирекція школи вчинила незаконно і оскаржила своє відсторонення в суді. Позицію вчительки суд підтримав, і з 10 січня вчителька має повернутись на роботу, попри те, що досі нещеплена.

У рішенні Жовківського райсуду вказано, що Ірина Бродик працює вчителькою математики у загальноосвітній школі в Сопошині. 1 листопада усіх вчителів Сопошинської школи попередили про необхідність вакцинуватись, оскільки цього вимагає наказ Міністерства охорони здоров'я. Ірина Бродик не вакцинувалась, і 8 листопада її відсторонили від роботи без збереження заробітної плати.

Ірина Бродик не погодилась із таким рішення керівництва школи і звернулась в суд. Вона заявила, що вважає наказ директора школи про своє відсторонення незаконним і що він «грубо порушує її конституційні, природні та професійні права». За словами Ірини Бродик, у наказі МОЗ та постанові Кабміну про карантин не вказано, що освітяни мають пройти вакцинацію до 8 листопада. Вона також заявила, що щеплення від ковіду відсутнє в календарі обов'язкових щеплень, і що в її трудовому договорі не вказана обов’язкова вакцинація від цієї хвороби.

У суді Ірину Бродик підтримала Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. Ірина Бродик є активною членкинею цієї спілки, зокрема, очолює організацію профспілки у Жовкві, а також Рава-Руській, Добросинсько-Магерівській та Куликівській громадах.

Директорка Сопошинської школи Любов Пак у суді заявила, що відсторонення Ірини Бродик було вимушеним кроком, і якби вона цього не зробила, то її притягнули б до відповідальності. Вона попросила суд відмовити вчительці у позові.

Суддя який розглядав цю справу, Зорян Оприск, став на сторону відстороненої вчительки. Суд вирішив, що дирекція школи відсторонила вчительку, не маючи доказів її відмови від вакцинації. На думку суду, Ірина Бродик мала б надати письмове лікарське підтвердження відмови від вакцинації або ж заявити про відмову у присутності двох свідків.

«Натомість відповідач виніс наказ про відсторонення на підставі лише повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує факту відмови позивачки від обов'язкового профілактичного щеплення», – вказано у рішення суду.

Таким чином суддя Зорян Оприск задовольнив позов Ірина Бродик і скасував її відсторонення від роботи. Окрім того, Сопошинська школа має виплатити їй середній заробіток у розмірі 11,2 тис. грн за місяць відсторонення. Повернутися на роботу Ірина Бродик має 10 січня, коли рішення суду набуде законної чинності.

Ірина Бродик у розмові з ZAXID.NET заявила, що ще досі не вакцинувалась від коронавірусу і не планує цього робити. Освітянка сказала, що не бачить сенсу вакцинуватись, оскільки «20 років не хворіла навіть на грип».

«Я хвилююсь про свої права – чому мене мають змушувати, якщо я не несу соціуму загрози? Я так само можу заразити когось, як і вакциновані», – вважає Ірина Бродик.

Нагадаємо, 8 листопада вступив у дію наказ Міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію для певних категорій населення, зокрема, освітян. Усіх невакцинованих вчителів, викладачів та інших працівників сфери освіти мають відстороняти від роботи, поки ті не вакцинуються.