Вчителька також вимагала відшкодування грошей за відсторонення, але цю частину позову суд не задовольнив

У Роменському міжрайонному суді Сумської області слухали справу вчительки Ганни Поліщук про визнання незаконним наказу про її відсторонення від роботи. Після розгляду справи суд скасував відповідний наказ директорки школи.

Судове засідання пройшло у спрощеному провадженні в понеділок, 6 грудня. Відповідачкою у справі була директорка Роменської ЗОШ №2 Олена Юракова, повідомило «Суспільне».

У своєму позові вчителька послалася на конвенцію з прав людини, на заборону дискримінації за будь-якими ознаками, а також на статтю 25 Кодексу законів про працю. Вона зазначила, що уряд не оголошував надзвичайний стан через епідемію Covid-19 в державі, тому вакцинація є добровільною.

Водночас відповідачка зазначила, що є рішення комісії з ТЕБ та НС та стаття 117 Конституції, де вказано: «Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання». Також вона послалася на наказ МОЗ про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Окрім того, відповідачка зауважила, що інформація про щеплення не належить до інформації про діагноз або стан здоров'я.

На запитання судді, чому вчителька не продовжила викладати свій предмет дистанційно, якщо вважала наказ незаконним, Ганна Поліщук відповіла, що її групу передали іншому вчителю. Своєю чергою, на запитання чому директорка вирішила відсторонити вчительку від роботи, якщо навчання все одно дистанційне, вона сказала, що у постанові Кабміну про форму навчання не йдеться. Директорка також нагадала, що у разі невідсторонення невакцинованого працівника, їй загрожував штраф до 170 тис. грн.

Після нарадчої кімнати, суд задовольнив позов вчительки частково: скасували наказ про відсторонення. Однак прохання про відшкодування грошей, які вчителька втратила за час, протягом якого не працювала – не задовольнили.

Рішення суду набере сили через 30 днів, 6 січня. Протягом цього часу сторони можуть оскаржити його.

Нагадаємо, наказ про відсторонення нещеплених від коронавірусу освітян і чиновників почав діяти в листопаді. Пізніше перелік таких професій було розширено – до нього додали працівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні органів виконавчої влади, соцпрацівників і працівників стратегічних державних підприємств.