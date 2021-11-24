Термін дії «жовтого» Covid-сертифікату скоротили з 120 до 30 днів

Кабінет міністрів посилив обмеження для регіонів у «жовтій» карантинній зоні, а також скоротив термін дії «жовтого» Covid-сертифікату. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада.

Тепер персонал та відвідувачі громадських закладів, ресторанів, спортзалів, закладів культури тощо повинні бути вакциновані принаймні однією дозою, або мати сертифікат про одужання або негативний тест. Раніше, як нагадав на засіданні міністр МОЗ Віктор Ляшко, бізнес міг не перевіряти сертифікати та негативні тести, а працювати обмеженням по площі.

Уряд також вирішив посилити перевірку Covid-сертифікат. Тепер персонал має перевіряти не лише наявність сертифікатів, але й сканувати QR-код через застосунок «Дія». За неналежну перевірку власника закладу можуть оштрафувати від 34 до 170 тис. грн.

Крім того, Кабмін також скоротив термін «жовтого» Covid-сертифікату, який можна отримати після отримання першої дози вакцини. Дійсність цього документу вирішили скоротити з 120 до 30 днів.