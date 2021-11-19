Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що другий тиждень поспіль спостергіається зменшення кількості нових хворих, госпіталізацій та летальних випадків. З його слів, це свідчить, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

«Вперше за останні 11 тижнів 2 тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків. Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано – у нас буде зниження», – розповів Ляшко в ефірі телеканалу «1+1» в п’ятницю, 19 листопада.

Попри зменшення показників захворювань на Covid-19, міністр не виключає і повторної хвилі цієї хвороби.

«Дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться», – додав він.

Про стабілізацію ситуацію із коронавірусом в низці регіонів України Ляшко говорив ще 16 листопада, коли анонсував початок виходу із «червоної» зони деяких областей. Послаблювати карантин в деяких регіонах, за його словами, почнуть вже наступного тижня, тобто приблизно з 22 листопада.

Зазначимо, що наразі до «червоної» зони входять більшість регіонів України. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу.

В деяких із цих регіонів обмеження також передбачають заборону невакцинованим людям користуватися громадським транспортом. Наприклад, у Київській області така заборона почала діяти з 13 листопада, а у Львівській почне діяти з 22 листопада. Водночас у Києві таке правило діє з 1 листопада.