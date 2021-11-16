Початок виходу регіонів України з «червоної» зони карантину очікується вже з наступного тижня. Такі прогнози озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторко, 16 листопада.

«Початок виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», – розповів Ляшко, не уточнивши, які саме області можуть вийти із «червоної» карантинної зони.

Зазначимо, що наразі до «червоної» зони входять більшість регіонів України. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу.

В деяких із цих регіонів обмеження також передбачають заборону невакцинованим людям користуватися громадським транспортом. Наприклад, у Київській області така заборона почала діяти з 13 листопада, а у Львівській – з 22 листопада. Водночас у Києві таке правило діє з 1 листопада.