Невакциновані люди не зможуть користуватись приміським громадським транспортом на Львівщині

На Львівщині невакциновані від коронавірусу не зможуть користуватись приміським громадським транспортом. Йдеться про залізничний та автомобільний транспорт. Таке рішення у четвер, 11 листопада, ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«За рішенням членів комісії, з 22 листопада на території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні», – повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Проїзд буде дозволено при наявності таких документів:

cертифікат про повний курс вакцинації;

міжнародний, внутрішній чи іноземий сертифікат про щеплення першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);

негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 год. до дня поїздки;

свідоцтва про одужання від коронавірусу (отримати документи можна за допомогою мобільного додатку «Дія»).

Обмеження не поширюються на:

Перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів не перевищує 5 осіб (разом із водієм), без урахування дітей віком до 14 років; Службові та/або орендовані транспортні засоби підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Нацполіції не менше, ніж за 2 дні; Пасажирів, які подорожують автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за умови наявності у них вказаних вище документів.

При перевезенні автомобільним транспортом перевізник має поінформувати пасажирів про запровадження нових карантинних обмежень, а при перевезенні залізничним транспортом – перевіряти у пасажирів наявність визначених документів.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на поліцію та управління транспорту та зв’язку ЛОДА. Також у повідомленні зазначено, що дотримання цих карантинних обмежень мають забезпечити голови райдержадміністрацій, міських, селищних та сільських територіальних громад.

Також під час засідання обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила, що регіональні постачальники електроенергії зобов’язані забезпечити безперебійне електропостачання до закладів охорони здоров’я області. Особливо це стосується медзакладів, які мають відділення (палати) інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також допомагають пацієнтам з Covid-19.

Зазначимо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, відповідальність за автобусні перевезення без Covid-документів мають нести пасажири. Щоправда, ця норма не стосується поїздок залізницею. Там відповідальність за наявність відповідних документів несе перевізник.

Нагадаємо, що після того, як почала діяти вимога впускати в автобуси міжобласного сполучення лише вакцинованих пасажирів, зменшився попит на такі перевезення. Тож перевізникам довелося скасувати частину міжобласних маршрутів.