Після вимоги показувати ковідні сертифікати на міжобласні автобуси стрімко зменшився попит

Після посилення карантинних обмежень на міжобласних транспортних сполученнях у Львові скасували маршрути в Івано-Франківську та Закарпатську область. Про це ZAXID.NET повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

За словами Івана Велійки, після того, як вступила в дію вимога впускати в автобуси міжобласного сполучення лише вакцинованих пасажирів, зменшився попит на такі перевезення. Через це зі Львова скасували рейси в Івано-Франківську і Закарпатську область.

Заступниця директора ТзОВ «Львівське АТП 14631», яке обслуговує міжобласні маршрути, Оксана Осєчко розповіла ZAXID.NET, що зараз підприємство виконує лише два міжобласні рейси: Львів–Луцьк і Львів–Кам'янець-Подільський. А сім маршрутів в Івано-Франківську область та на Закарпаття скасували.

«Ми не зупиняли перевезення з 21 жовтня і продовжували виїжджати на лінії з АТП. Однак були такі випадки, що не було продано на рейси жодного квитка. І враховуючи протяжність рейсів – а це близько 300 км – не було змісту автобусу їхати. Тому ми приймали рішення про повернення автобуса у парк», – пояснила Оксана Осєчко.

За її словами, з 29 жовтня перевізник спробує відновити два маршрути на Закарпаття. Якщо на вихідних на ці маршрути не буде попиту, то їх знову скасують.

Цікаво, що рейси зі Львова не скасували перевізники з Івано-Франківщини. Принаймні на сайті BlaBlaCar існує можливість забронювати місце у автобусах Рогатинського, Коломийського та інших АТП.

Нагадаємо, що з 21 жовтня в Україні втупили в дію нові правила перевезення пасажирів. У міжобласних автобусах і поїздах тепер вимагають Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести.